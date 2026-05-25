Mesecima nisam jela od tuge i straha! Mia Borisavljević GODINAMA BILA razdvojena od rođene sestre: Nijedan lek mi nije pomagao!

Poznata pevačica Mia Borisavljević nedavno je iskreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla zbog razdvojenosti od rođene sestre Ive, koja već godinama živi i radi u inostranstvu. Velika fizička udaljenost, ali i period pandemije, doveli su do toga da se sestre čak četiri godine nisu videle, što je Miji veoma teško palo.

Mia je objasnila da je njena sestra domovinu napustila davno, te da je svoju porodicu i karijeru izgradila na potpuno drugom kraju sveta.

- Moja sestra je prvo otišla u Australiju, a poslednjih 12 godina je u Kini. Sve ukupno, van Srbije je 18 godina - rekla je Mia nedavno.

Iako je život u inostranstvu pun izazova, pevačica ističe da njena sestra uvek uspeva da se izbori sa nedaćama.

- Stalno postavlja sebi neke prepreke, ali ih preskače. Sa suprugom živi u Pekingu, zaposlena je u britanskoj školi kao profesor muzičke pedagogije. Sama je u svetu gde nema mnogo naših ljudi. Svakako je drugačije nego u Evropi. Njena deca nemaju ni tetku, ni babu. Po meni, izabrala je teži put - rekla je pevačica i dodala da se tokom pandemije koronavirusa nisu videle čitave četiri godine:

- Bila je u Srbiji na letnjem raspustu. U vreme korone nismo se videle 4 godine. Virus je krenuo prvo u Kini, onda je došlo do zatvaranja granica i to nas je sprečilo da se duže vreme vidimo - navela je Mia.

Kolika je njihova povezanost svedoči i dramatičan period kada se Iva tek odselila iz Srbije. Pevačica je tada prošla kroz višemesečnu agoniju i ozbiljne zdravstvene probleme izazvane isključivo tugom zbog rastanka.

- Mesecima nisam jela od tuge i straha kako ću bez nje. Naglo sam izgubila na težini, a lekari su bili nemoćni. Šest meseci je trajala agonija, nijedan lek mi nije pomogao. Kada je došla kući prvi put posle šest meseci i ja sam se vratila u normalu. Svi moji zdravstveni problemi su, zapravo, išli iz glave - ispričala je pevačica.

