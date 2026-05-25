Evo kako izgleda prvi sin Kristijana Golubovića: Priznao ga tek nakon 20 godina, a ovo je razlog što mu nije bio upisan kao otac (FOTO)

Kristijan Golubović poslednjih meseci našao se u centru pažnje zbog turbulencija u odnosu sa suprugom Kristinom Spalević, sa kojom ima dva sina. Iako su uspeli da prevaziđu krizu i pomire se, javnost se ponovo prisetila da Kristijan iz prvog braka ima i sina Lazara.

Kada je Lazar došao na svet 1994. godine, Kristijan je svojevremeno govorio da mu je život tada bio ozbiljno ugrožen i da je prolazio kroz veoma težak period.

Zbog straha za detetovu sigurnost, Kristijan Golubović i Lazarova majka Danijela doneli su tešku odluku da se Kristijanovo ime uopšte ne upisuje u izvod iz matične knjige rođenih.

Zbog toga je Golubović tek pre nekoliko godina, neposredno pred ulazak u rijaliti program "Farma", otišao u opštinu i zvanično priznao očinstvo nad svojim sinom posle celih 20 godina.

Tragedija i zabrana pominjanja oca

Nakon smrti Lazarove majke Danijele, starateljstvo nad dečakom dobila je Kristijanova bivša tašta Branislava. Kako se navodi, ona je svom unuku izričito zabranila da priča o ocu. Zbog toga, ali i kako bi izbegao dodatne probleme kod kuće, Lazar nije želeo da se medijski eksponira dok mu je otac boravio u rijalitiju.

Ipak, uprkos svemu, Lazar nikada nije krio da ima odličan, drugarski odnos sa tatom, te ga je čak redovno posećivao dok je Golubović boravio u zatvoru. Oni koji su imali prilike da ga vide, ističu da sin fizički neverovatno podseća na oca.

Pomirio se sa Kristinom Spalević

Podsetimo, Kristina Spalević i Kristijan Golubović su se pomirili i otišli u manastir Ostrog.

- Danas smo krstili sinove, Kirila i Konstantina. Nije bilo savršeno. Bilo je umora, tenzije, emocija, nesporazuma, hiljadu misli u glavi i još više stvari na srcu. Ali bilo je nešto mnogo veće od svega toga. Na dan Svetih Ćirila (Kirila) i Metodija, a da to nisam ni znala unapred, moja deca su primila krštenje pod Ostrogom. I u tom trenutku sam shvatila da postoje stvari koje su jače od ljudskog haosa, ega, rasprava . Dok sam ih gledala, male i nevine, imala sam osećaj da je sve stalo na sekund. Da više nije važno ko je bio u pravu. Ko je šta rekao. Ko je zakasnio. Ko je napravio tenziju. Samo oni. Njihove male ručice. Njihova imena izgovorena pred Bogom. I moja tiha molitva da ih život sačuva od svega, od čega mene nije. Shvatila sam danas koliko majčinstvo promeni čoveka. Nekada sam mislila da su najveće stvari ljubavi, strasti, pobede, dokazivanja… A danas znam da je najveća stvar na svetu trenutak kada stojiš pored svoje dece i osećaš da bi dao ceo sebe samo da oni budu dobro. Slava Bogu i Sv. Vasiliju Ostroškom, za poziv, za otvoren put, ovo nije bilo planirano, samo se desilo, baš kako treba - napisala je Kristina Spalević uz slika sa krštenja.

Autor: N.B.