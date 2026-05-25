DIDI DŽEJ PRODAJE LUKSUZNU VILU NA VRAČARU: Kuća ima 500 kvadrata, lift, pločice Versači, a evo na koju cifru je procenjena

Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej odlučila je da stavi na prodaju luksuznu vilu na Vračaru, čija je vrednost procenjena na čak tri miliona evra.

Luksuzna nekretnina, površine 500 kvadratnih metara, sa garažom od 120 kvadrata, nalazi se u mirnom delu Vračara. Prostire se na tri sprata i poseduje lift.

Pevačica je otkrila zbog čega želi da napusti život u Srbiji i preseli se u Ameriku.

Didi je nekretninu oglasila preko agencije za prodaju luksuznih kuća, ali priznaje da još nije potpuno sigurna da li će zaista staviti tačku na život u toj vili.

- Kuća mi je dosadila, već sam je i islikala i sve. Možda se odlučim da je ne prodam, ne znam, razmišljam se. Želim da se preselim skroz u Ameriku jer mi je jako naporno da putujem non stop sa 10 kofera i želim tamo da živim... Tamo kupujem neku vilu sigurno, u Majamiju ili Los Anđelesu možda pre jer mi više odgovara i zbog klime, a i tamo mi je čitav tim i menadžer i agenti... I mnogo mi je lakše tamo da živim, naravno dolaziću ja u Srbiju s vremena na vreme. Mislim da sam se i razbolela jer sam previše putovala, ja sam prošle godine 25 puta dolazila iz Amerike u Srbiju, to je baš naporno i plus tamo nastupi, događaji, nisam imala priliku ni da spavam, ni da se odmorim... Tako da smo došli da ideju da se tamo preselimo. Moje ostvarenje sna je što ću imati svoju kuću u Los Anđelesu - rekla je pevačica za "Mondo".

Didi je potom otkrila da u Srbiji već poseduje još nekretnina, ali da planira da joj baza ubuduće bude u Americi.

- Imam ja naravno još nekretnina u Srbiji, možda uzmem opet nešto novo ovde... U svakom slučaju biće mi baza Amerika i baš se radujem... To će biti postupak, treba dosta vremena i za tu selidbu, neće to preko noći - objasnila je ona.

Pevačica smatra da cena od tri miliona evra nije previsoka za nekretninu kakvu prodaje, ali priznaje da ne žuri sa prodajom.

- Mislim nije jača cifra s obzirom na to koliko je kuća luksuzna. Sasvim je solidna cena za takvu vilu. Ništa to nije konačno, možda se i ne proda, ne bih je ni bilo kome prodala. Možda se neće prodati ni za pet godina, ja sam je stavila na prodaju pa polako. Sada je najbitnije da ozdravim, u narednih od tri do šest meseci ću sporije raditi jer mi treba vremena da se oporavim i onda neće moći baš sve tako brzo da se rešava - poručila je Didi Džej.

Autor: N.B.