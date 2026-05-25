Drama na Dorćolu: Tramvaj udario u zgradu u kojoj živi Tamara Milutinović sa porodicom, povređeno više osoba

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9.30 časova na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, kada se tramvaj zakucao u stambenu zgradu.

Kako saznaju domaći mediji, u ovoj luks zgradi na Dorćolu živi pevačica Tamara Milutinović sa suprugom fudbalerom Darkom Jevtićem i ćerkicom.

Naime, pevačica se pre nekoliko godina uselila u stan koji je pazarila sa suprugom i tu živi već neko vreme.

U beogradskom naselju Dorćol jutros je došlo do stravične saobraćajne nesreće kada je tramvaj na liniji 10, pod još neutvrđenim okolnostima, iskočio iz šina, izgubio kontrolu i silovito proleteo kroz raskrsnicu, a potom se zakucao pravo u zgradu na uglu dve ulice.

Na snimcima se jasno vidi dramatičan trenutak dok se prašina još uvek sleže: prednji deo tramvaja je potpuno uništen, dok su fasada zgrade i lokal u prizemlju pretrpeli ogromnu materijalnu štetu.

Čitava raskrsnica je prekrivena komadima stakla i betona koji su otpali sa objekta.

