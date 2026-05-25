Joca Stefanović stigao u porodilište po sina i suprugu: Ne skida osmeh sa lica (FOTO)

Iva Bojanović, supruga pevača Joce Stefanoviča, porodila se pre tri dana i na svet je donela sina kom su ponosni roditelji su nasledniku dali ime Vukan. Iva danas izlazi iz porodilišta, a pevač je stigao po nju i bebu.

Joca je bio vidno raspoložen i nasmejan, u jednoj ruci je nosio nosiljku za bebu, a u drugoj kesu sa stvarima.

Pevač je rekao da je uzbuđen i da beba liči na njega.

- Odlično sam, uzbuđen sam. Kažu da beba lični na mene sad trenutno, ali ja mislim da lični na Ivu. Ona je super, porođaj je protekao odlično, idem da pokupim dete i ženu - rekao nam je Joca.

Značenje imena Vukan

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Poreklo: Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Istorijski značaj: Ime je duboko ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

Autor: N.B.