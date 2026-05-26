Pre Fute je volela ovog muškarca: Pevač otkrio da je godinama bio u vezi s Marinom Tucaković, ostavio je zbog mlađih žena

Marina Tucaković pre više od pola veka ludo je volela pevača Olivera Mandića. Pevač i tekstopisac bili su 4 godine u vezi, a Oliver je kao i Marina samo jednom govorio o njihovom odnosu.

Mandić je tada bio na početku karijere, a Tucakovićeva mu je napisala velike hitove.

Pesma "Ljuljaj me nežno" je nastala dok su bili zajedno, a nakon što je numera postala ogroman hit njihovoj ljubavi je došao kraj.

- Marina i ja smo bili u vezi četiri godine. Za vreme našeg zabavljanja napisala mi je „Ljuljaj me nežno“. Pošto sam objavio tu numeru, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka. Tada je krenulo ludilo u mom životu, a ona je verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Hvala joj što mi je napisala divne tekstove i posle toga na mojim albumima. Radila mi je sve pesme osim „Dođe mi da vrisnem tvoje ime“ i „Bobane“ – ispričao je Mandić pre nekoliko godina za beogradske medije.

Iako je tvrdila da nikad nisu krili svoju ljubav, Marina Tucaković je svojevremeno rekla da se ne seća baš svih detalja iz romanse s Mandićem.

- Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala – ispričala je Tucakovićeva jednom prilikom.

Inače, Marina i Oliver su isto godište, rođeni su 1953. godine, a u periodu zabavljanja imali su oko dvadesetak godina.

Film Marina i Futa

U tajnosti i bez velike pompe, kako je pisao Kurir, počelo je snimanje nove serije „Marina i Futa". Akteri ove priče su čuveni tekstopisac Marina Tucaković i kompozitor Aleksandar Radulović Futa, a radnja je smeštena u osamdesete godine.

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspešnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Ulogu Marine, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

"Upućen sam u projekat"

Nakon vesti o filmu, Kurir je kontaktirao Futu.

- Ne bih još davao izjave, još uvek je rano. Kontaktirali su me iz produkcije i upućen sam u projekat ali ne bih voleo da iznosim detalje dok ne dođe vreme. Znate nakon filma “Nedelja” su me zvali za razne filmove i nisam pristao. Posle mesec dana su me zvali za film “Pilule” koji bi se radio na neku sličnu temu i nisam pristao. Međutim, ovo je neka druga tema, a ja bih sačekao da prođe još neko vreme pa da pričamo o tome. - rekao je Futa za Kurir.

