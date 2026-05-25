Beba liči na tatu: Joca Stefanović izveo sina i suprugu iz porodilišta, otkrio kako su odabrali ime, pa priznao da li je išao na časove menjanja pelena

Iva Bojanović, supruga pevača Joce Stefanovića, porodila se pre tri dana i na svet je donela sina kom su ponosni roditelji dali ime Vukan.

Po nju i naslednika je u porodilište došao pevač koji nije skidao osmeh.

- Super, prelepo se osećam. Neprocenjiv je osećaj, beba liči na tatu. Bilo nam je lepo ime i moćno, izabrali smo Vukan srpsko i tradicionalno, rekla je Iva Bojanović i otkrila kako su njega deca iz prvog braka reagovala na prinovu.

- Ma oni su fenomenalni, od prvog trenutka kada su saznali da sam trudna, sad su već odlepili od sreće. Jedva čekaju da dođemo, sin je dobar ne plače pravi je borac.

- Meni je prvo dete, ali ja sam se već uigrao. Kad sam ga uzeo u naručje osećaj je neverovatan. Držim u naručju biće koje smo zajedno napravili, to je naše i božije, rekao je Joca Stefanović i otkrio da je bilo suza.

- Soba je spremna, sve je spremno. Nama pomoć ne treba, naša deca su nam od velike pomoći, tu su i moji roditelji jer su u Beogradu. Tu je kuma, imamo prijatelje, pomoć ne manjka, jako smo bogati, rekao je Joca.

- Nisam išao na časove menjanja pelena, nisam ni znao da to postoji. Nemam nikakav strah, sve što prepustili Bogu, on je naš najveći vodič, rekao je.

- Više ćemo raditi u narednom periodu, Ivana će neko vreme odmarati, ali uskoro uskače za nastupe. Ona tako izgleda, ali će morati malo da odmori, rekao je pevač, a onda su svirači počeli da sviraju i pevaju pesmu "Mali gospodin".



Autor: N.B.