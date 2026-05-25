ONI DOLAZE U ŠIMANOVCE DA NAPRAVE ŠOU ZA PAMĆENJE: Ekipa koju ne smete da propustite stiže u najnoviji 'Ami G Show'!

Sloba Radanović, Zorana Mićanović, Ćana, Borko Radivojević i Katarina Grujić garantuju nezaboravno veče u Šimanovcima koje će se prepričavati.

Kao što je verna TV PINK publika navikla, utorak veče rezervisan je za najgledaniji late night show -“Ami G Show” autora i voditelja Ognjena Amidžića. Ognjen će od 22 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu. Studio u Šimanovcima svojim prisustvom uveličaće: Sloba Radanović, Zorana Mićanović, Ćana, Borko Radivojević i Katarina Grujić.

Pevač mlađe generacije, Sloba Radanović, kog publika obožava - u utorak izbacuje čak svoje dve nove pesme. Publika sa nestrpljenjem čekaju dve nove numere koje je Sloba najavio, a on će više sa Ognjenom govoriti o novim projektima i šta fanovi od njega mogu da očekuju na dalje.

Mlada pevačica Zorana Mićanović, koja je brzo postala miljenica svih generacija objavila je novu numeru pod nazivom "Udaću se ove godine". Zorana će pred TV PINK kamerama otkriti da li ovom pesmom želi nešto više da nam kaže i koliko autobiografskih momenata ima u njenim dosadašnjim hitovima.

Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana veliki je profesionalac i šoumen kog rado zovu na bitna veselja da ih svojim glasom i pesmama uveliča. Ona će najaviti svoj solistički koncert koji sredinom juna treba da se održi na Tašmajdanu i otkriće publici šta mogu da očekuju od njenog nastupa.

Proslavljeni harmonikaš, Borko Radivojević, govoriće o svojoj saradnji sa Ćanom, koncertu na Tašu koji ih očekuje, kao i o pripremama za taj događaj. Borko će sa Ognjenom podeliti i sa kojim pevačima najviše voli da sarađuje, a sa kojima saradnja ne dolazi u obzir.

Proslavljena pevačica, Katarina Grujić, vernu publiku je počastila novim hitovima koji su već završili na Youtube trendingu, a planira i veliki koncert u mts Dvorani u drugoj polovini oktobra - te će sa Ognjenom podeliti svoje utiske povodom novih numera i otkriti da li su već počele pripreme za solistički koncert.

Mnoštvo novih numera, interesantnih razgovora, izazova, igrica i smeh zagarantovani su u studiju u Šimanovcima ovog utorka. Budite uz TV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 22 časa.

Autor: S.Paunović