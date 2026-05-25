Ovo malo ko zna: Evo koji fakultet je završila Katarina Grujić

Pevačica Katarina Grujić započela je muzičku karijeru 2013. godine kao finalistkinja jednog muzičkog takmičenja.

Katarina je paralelno sa pevačkom karijerom završavala i fakultet. Ona je jednom prilikom otkrila da je završila Fakultet za medije i komunikacije na jednom privatnom fakultetu.

Kako kaže, diploma joj do sad nije bila potrebna zbog posla kojim se bavi, ali svesna da svemu može doći kraj, odlučila je da se obezbedi diplomom.

Katarina Grujić nikada nije krila da je veoma vezana za porodicu. Posebno za oca koji joj je kroz karijeru bio najveća podrška.

- Članovi moje porodice nisu javne ličnosti i kada mi neko dira majku, sestru, oca, kao i Marka i ćerku Katju, mene to povređuje. Jesam dopustila da se piše nešto o njima, ali oni nisu ni dužni ni krivi da trpe predstavljanje na ružan način. Na sve sam to navikla i ne živim više od medijskih napisa, nije mi to bitno otkad imam dete. Skroz sam promenila razmišljanje - istakla je Katarina jednom prilikom.

Nasledila vilu u Budvi

Katarina Grujić je jednom prilikom otkrila da je velelepni objekat sa bazenom u Budvi izgradio njen otac, a da je kuća danas u njenom vlasništvu.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju . istakla je Katarina.

Autor: N.B.