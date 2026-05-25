Pevačeva supruga objavila selfi tik pred porođaj: Čekaju treće dete, a ona blista u braon haljini

Supruga pevača Dada Polumente, Ivona Polumenta, sa nestrpljenjem dolazak bebe na svet, s obzirom na to da uveliko „broji sitno” do porođaja.

Ona je sada privukla pažnju javnosti i obradovala svoje pratioce kada je na svom Instagram profilu podelila novi selfi.

Na pomenutoj fotografiji, Ivona nosi dugačku braon haljinu koja je pripijena uz telo, a koja je učinila da se njen trudnički stomak savršeno ocrtava.

Ivona je fotografiju zabeležila dok je bila u opuštenom šopingu, tokom kojeg se polako i temeljno priprema za dolazak bebe na svet. Njen izgled u poodmakloj trudnoći nije ostao nezapažen, a komentari javnosti su jednoglasni – svi kažu da Ivona u ovim danima iščekivanja zaista blista.

- E pa još malo - napisala je Ivona.

Podsetimo, Ivona i Dado su se oglasili nakon što su saznali da čekaju dečaka. Inače, paru će ovo biti treće dete.

- Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najlepšu vest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi - napisali su oni.



Autor: N.B.