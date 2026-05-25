ĆANA STIGLA NA TAŠMAJDAN U OLDTAJMERU! Pevačica ponovo napravila spektakl i dala gas pred koncert

Folk pevačica Stanojka Mitrović Ćana uveliko se priprema za svoj prvi veliki koncert na Tašmajdanu, koji će održati zajedno sa harmonikašem Borkom Radivojevićem.

Reč je o muzičkom spektaklu koji je već izazvao veliko interesovanje publike i medija, a zakazan je za 13. jun ove godine.

Najava koncerta dolazi kao deo završnih priprema za nastup na jednom od najpoznatijih prostora za koncerte na otvorenom u prestonici. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima, emocijama i energijom po kojoj je Ćana godinama prepoznatljiva. Ovaj nastup predstavlja važan trenutak u njenoj karijeri, budući da će po prvi put održati veliki koncert na ovoj prestižnoj lokaciji, uz podršku harmonikaša Borka Radivojevića.

Ćana nasmejala sve na konferenciji za medije

Na današnjoj konferenciji za medije pevačica je još jednom pokazala svoj vedar duh i smisao za humor. Uoči obraćanja medijima, Ćana je stigla crvenim automobilom marke „mercedes“ i kratko ga provozala, što je odmah privuklo pažnju okupljenih. Pevačica, koja je ranije na mnoga veselja stizala kamionom, šaljivo se pitala ko će da vozi, nakon čega je zatražila pomoć Borka Radivojevića. Taj spontani trenutak zabeležen je kamerama i vrlo brzo se pretvorio u viralni snimak.

Ipak, ono što najviše zanima njene fanove jeste na koji način će Ćana stići na svoj veliki koncert. S obzirom na to da je publika navikla na njene nesvakidašnje dolaske na proslave, gde je često stizala kamionom, mnogi se pitaju da li i za nastup na Tašmajdanu priprema neko novo iznenađenje

