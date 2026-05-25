Ne krije sreću: Ćana o koncertu, otkrila koje kolege su je podržale, pa priznala na koji način će se pojaviti na Tašmajdanu

Iskreno o svemu!

Folk zvezda Stanojka Mitrović Ćana najavila je veliki koncert na Tašmajdan za 13. jun, uz podršku harmonikaša Borko Radivojević, a danas je na stadionu održala konferenciju za medije.

- Hvala vam na podršci, nadam se da ćemo 13. juna isto ovako da se družimo. Očekujem od te noći mnogo, vulkan dobre energije. Dobila sam iz mnogih gradova potvrde da će stići autobusi, iz Doboja pun, Banjaluka, Novi Sad, moji krajišnici... Iz Minhena! Verujem da će to biti posebna noć, da će čitav region biti sa nama - rekla je Ćana i otrkila na koji način će doći na koncert.

- Neće biti klasičan ulazak. Morala sam i danas da dođem drugačije. Biće nešto jako zanimljivo, biće publika zadovoljna, a i mediji će imati materijala.

Pripreme su u toku

- Smršala sam devet kila. Nisam se nešto preterano oko toga bavila, ali valjda od silnih obaveza, stresova, režima ishrane. Verovatno ću do koncerta da bude još minusa. Bolje se osećam. Pripremam se u svakom smislu. Pored mojih pesama, biće i onih koje publika voli da čuje na mojim nastupima. One koje bar 80% ljudi zna, da to bude noć za pamćenje, da se dobro provedemo. Imam više odgovornosti nego treme. Biće posebna noć, imaću sjajne goste, baš se zdušno spremam - dodala je Ćana.

- Bila sam na Tašu na Sinan Sakić koncertu i na Bajinom. Tad sam razmišljala da bih volela da imam koncert ovde. Sinan mi je jednom rekao: "Sine, ako radiš koncert, radi na Tašu, tu je posebna energija". Nemam pravi odgovor zašto se toliko dugo koncert čekao, mislila sam da nemam dovoljno pesama. A onda vidim neki ljudi, evo ovaj dečko je napunio deset Sava Centar sa jednom svojom pesmom. Onda sam prihvatila kad su mi organizatori ponudili - istakla je Ćana.

Pevačica je otkrila i koje kolege su je podržale.

- Mnogo kolega je najavilo dolazak, naročito ovi mlađi, Uroš Živković, Kaća Grujić, Andreana Čekić, najavili su se Lepa Brena, Maja Marijana, Nada Obrić, Milena Plavšić... Malo je nezgodno, subota je, nama je radni dan subota. Ana Kokić mi je rekla da će da dođe... Da nekog ne preskočim, ali baš dosta kolega.

Za kraj razgovora, pevačica je otkrila kako je položila vožnju:

- Dugo vozim, ispričaću vam kako sam upisala za vozački. Ja sam rekla da nikad neću da vozim i onda se desilo da sam radila u Crnoj Gori kao radni pevač. Pevala sam tri, četiri meseca, vraćala se vozom iz Podgorice za Vrbas. Kako sam stajala na vratima voza, jedva sam mogla da progovorim u Vrbasu, bila sam nema. Sve sam tad upropastila. Nisam mogla ni 20% sebe da dam. Živa sam se pojela. Rekla sam: "Sutra upisujem vožnju, moja noga u voz stati neće" - poručila je.

Autor: N.B.