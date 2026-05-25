Duško Tošić ponovo zaljubljen: Bivši fudbaler priznao da ima devojku

Duško Tošić ponovo je srećan u ljubavi. Njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece. Njih dvoje, prema rečima upućenih, gotovo se ne razdvajaju i ponašaju se „kao zaljubljeni tinejdžeri”.

Ljubavni život Duška Tošića već mesecima intrigira javnost, a sada je poznato da bivši reprezentativac Srbije uživa u novoj romansi.

Prema rečima izvora bliskog paru, emocije između njih veoma brzo su planule.

– Duško i Nora su se odmah povezali. Imaju sličnu energiju, mnogo vremena provode zajedno i gotovo da se ne odvajaju – rekao je izbor blizak ljubavnom paru.

Iako svoj privatni život poslednjih godina pokušava da drži daleko od očiju javnosti, Tošić navodno ne krije koliko mu prija nova emotivna stabilnost.

Njegovi prijatelji tvrde da ga dugo nisu videli ovako raspoloženog i ispunjenog, a Nora mu, kako kažu, donosi mir i pozitivnu energiju.

Duško Tošić ovim povodom se oglasio i priznao da uživa u novoj ljubavi.

"Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam" - prokomentarisao je kratko fudbaler za Direktno.rs, čime je potvrdio priče da njihova romansa postaje sve ozbiljnija.

Podsetimo, Duško Tošić i Jelena Karleuša razveli su se nakon 16 godina braka, a iz najveće ljubavi dobili su dve ćerkice.

Pop diva je ovako govorila nakon zvaničnog kraha zajednice sa bivšim fudbalerom.

– Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Preko puta mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja dodaću da se sva zajednička imovina (stečena u braku) vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. „Druga strana” nije imala drugačiji predlog – napisala je Jelena juče koja je sada govorila iskreno.

- Evo, od jutros i juče, ceo dan. Kako si, kako si? Primetila sam da je razvod kod žena, verovatno i u svetu, ali ovde u Srbiji, ravan smrtnom slučaju u porodici. Očekuju da se osećam kao da mi je neko umro, ali kada je reč o Dušku i o meni, ovo je sad samo papirološki. Onako emotivno, ljudski, to se desilo mnogo, mnogo ranije. Ja se osećam odlično, ne osećam se kao da je neko umro.

Moram da kažem da su žene zavisne od toga da imaju partnera i da imaju muža i doživljavaju razvod kao jednu katastrofu ravno smrti. U današnje vreme smatram da žena mora da čoveka svog života vidi u ogledalu kada pogleda sebe. Jer tek onda može da nađe partnera koji će je zadovoljiti. Ako ona dovoljno voli samo sebe i poštuje samu sebe, ona će tako zračiti, da je voli i poštuje njen partner, rekla je pevačica tada.

Autor: N.B.