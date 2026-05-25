Pukla tikva: Pevačica raskinula sa 19 godina mlađim dečkom, otkriveni detalji

Hrvatska pevačica Maja Šuput (46) je raskinula sa 19 godina mlađim dečkom. Maja i Šime Elez su vezu započeli nakon njihovog zajedničkog snimanja spota, ali sada je došlo do kraha ljubavi.

Iako su obožavali da putuju zajedno, par je odlučio da se raziđe, a Maja Šuput o konkretnim razlozima raskida nije želela da detaljiše. Ipak, u svom prepoznatljivom, šaljivom stilu, potvrdila je da je ljubavi došao kraj.

- Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vreme svako živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vreme približili ovom drugom delu, rekla je Maja Šuput.

Ovaj raskid dolazi kao veliko iznenađenje s obzirom na to da je samo mesec dana ranije, gostujući u podkastu ''Nema labavo by IN magazin'', Maja veoma zaljubljeno govorila o Šimi i nije krila koliko uživa u njihovom odnosu.

Tada se, između ostalog, našalila i na račun njihove fizičke razlike.

- Više osećam razliku u našim centimetrima jer je on toliko viši od mene da se stalno saginje, a ja sam sva iskrivljena. Najlakše mi je kad sedimo ili ležimo", rekla je.

Kada je u pitanju bila razlika u godinama i zrelosti, Maja je za svog tadašnjeg dečka imala samo reči hvale: "On ne izgleda mlađe, a ponekad je čak i odrasliji od mene".

Kao mnogo veću prepreku od godina, tada je istakla razliku u njihovim mentalitetima.

- On je pravi Dalmatinac, klasični prototip, a ja sam tipična Zagrepčanka – tu je veća razlika nego u godinama.

Na pitanje koja je njegova najveća vrlina, pevačica pre samo nekoliko nedelja nije imala nikakve dileme.

- On je zabavan i opušten, a to jednoj ženi u mojim godinama, koja je umorna od posla i svega, stvarno treba. Ta lakoća života, ta naša energija – možemo se sve dogovoriti, peva od jutra do mraka. Kad je tako opušteno, shvatiš da život može biti jednostavan, da dan može početi s pesmom, smehom i bez stalnog pritiska, rekla je za Dnevnik.hr.

