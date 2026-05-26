Vesna Zmijanac šokirala priznanjem o finansijama: Penzija mi je taman da platim infostan

Izvor: pink.rs/kurir.rs

Vesna Zmijanac pre izvesnog vremena za medije govorila o svojim finansijama. Kako je tada istakla, smatra da zaslužuje nacionalnu penziju.

Vesna je tada otkrila da joj je penzija tolika da pokrije infostan.

- Penzija mi je taman da platim infostan - kazala je ona, a potom se osvrnila na kolege koje imaju nacionalnu penziju.

- Pravo da vam kažem, ja samo idem i radim, ne razmišljam šta ću sa parama, jedino što me još čini srećnom je da pevam. Ne znam više šta ću sa sobom. Mislim da sam zaslužila nacionalnu penziju, ispunjavam sve uslove, ali ja još uvek dobro radim, ima puno pevača koji to ne mogu više da rade, možda su njima više potrebne te parice.

Inače, ona je novac zarađen tokom decenija uspešne karijere planski ulagala u nekretnine. Pa tako ona danas u svom vlasništvu ima nekoliko stanova u Beogradu, kuću na Bukulji, a stan u Grčkoj je prepisala na ćerku Nikoliju Jovanović.

Vesna Zmijanac poseduje tri stana na Bežanijskoj kosi, na Vračaru i u samom centru grada, kao i na Voždovcu. Neke od ovih stanova izdaje, dok druge čuva za porodicu.

