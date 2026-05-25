Pink.rs ekskluzivno otkriva: Ovo je devojka Duška Tošića! Nora je od fudbalera mlađa 10 godina, u vezi su 6 meseci (FOTO)

U domaćim medijima danas je odjeknula vest da je bivši fudbaler Duško Tošić ponovo zaljubljen, a mi vam otkrivamo identitet njegove nove izabranice!

Kako saznajemo, Duško je već šest meseci u emotivnoj vezi sa plavokosom Norom Milovanović sa kojom je, kako govori izvor blizak njemu, "kliknuo na prvu".

Tošić je osvojio srce deset godina mlađe izabranice koja iza sebe takođe, kao i on, ima brak i dvoje dece. Nova devojka bivšeg fudbalera je, inače, šest godina živela u Budimpešti, gde je studirala.

Duško je za domaće medije kratko potvrdio da je istina da je u vezi, a izvor blizak fudbaleru kaže da se njih dvoje ne razdvajaju.

- Non-stop su zajedno, baš su se našli. Dugo ga nismo videli ovakvog. Spontano su se upoznali, sve je krenulo lagano, a obostrane simpatije su se brzo rodile. Imaju sličnu energiju, dobar im je vajb i vidim da uživaju baš - rekao nam je izvor blizak Tošiću.

Prate se na Instagramu

Iako se trudi da dešavanja na privatnom planu drži podalje od javnosti i medija, Tošić na svom zvaničnom nalogu na Instagramu prati Norin nalog.

16 godina bio u braku sa JK

Podsetimo, Tošić je dugih 16 godina bio u braku sa pop zvezdom Jelenom Karleušom, sa kojom je dobio, u razmaku od tačno godinu dana, dve ćerke - Atinu i Niku, koje su ponos svojih roditelja.

Posle privatnih turbulencija i teškog životnog perioda, JK i Duško su sporazumno na svoj brak stavili tačku u sepmtebru 2024. godine, a prema pisanju medija, sva zajednička imovina prepisana je na njihove ćerke.

Autor: D. T.