Znate li kako ću se osvetiti?! Osvanula šok poruka Jelene Karleuše, pometnja na mrežama!

Pop zvezda Jelena Karleuša ponovo se aktivirala na društvenoj mreži Iks, gde je sada objavila status o kom ne prestaje da se priča.

Članica žirija "Pinkovih zvezda" godinama je bila na meti napada i kritika, a ozbiljne turbulencije remetile su je kako na poslovnom, tako i privatnom planu. Nedavno je u intervjuu za Pink.rs govorila o tome koliko su je ljudi puta izdali, prodali, zarili nož u leđa, zbog čega je više puta želela da odustane od svega, te otkrila da su fanovi ti koji su joj dali vetar u leđa i pružili podršku da nastavi da se bori sa svim nedaćama.

Iako su neki mislili da Jelena ima osvetnički poriv, novim statusom na Iksu pokazala je suprotno.

- Znate kako ću se osvetiti onima koji su mi naneli toliko zla? Nikako. Neću se svetiti. Zaboraviću ih. Već jesam. I biću srećna - poručila je pevačica na ovoj društvenoj mreži.-

Duško ima novu devojku

Inače, njen bivši suprug Duško Tošić više nije solo. Kako smo saznali, on je već šest meseci u emotivnoj vezi sa deset godina mlađom Norom Milovanović koja iza sebe, kao i on, ima brak i dvoje dece.

Iako nastoji da svoju privatnost drži podalje od medija, Tošić je kratko za domaće portale potvrdio da je istina da je u srećnoj vezi, a svoju novu devojku prati i na Instagramu.

