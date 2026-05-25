Uplašila sam se! Tamara Milutinović o drami na Dorćolu, tramvaj joj se zakucao u zgradu: Javili su mi, odmah sam... (VIDEO)

Folk pevačica Tamara Milutinović pojavila se večeras u Sava Centru, na trećem po redu koncertu Senide, i tom prilikom progovorila o jutrošnjoj drami.

Naime, jutros je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu na uglu Ulica cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu u Beogadu, a sve ovo potreslo je pevačicu koja stanuje u toj zgradi.

- Uplašila sam se kada sam videla prvu vest, pozvala sam komšinicu, rekla mi je da su svi, hvala Bogu, dobro. Najbitnije je da nema povređenih. Uplašila sam se, da li ima povređenih ili nešto gore, zabrinula sam se za komšiluk, ljude koji rade u kockarnici... Posle dve sekunde sam se smirila, kada sam okrenula broj. Bilo mi je lakše kada su mi rekla da nema ozbiljnije povređenih - u dahu priča Tamara.

- Javio mi je neko, zvalo me je dosta ljudi. Svi su se uplašili.

Obožava Senidu

Ne krije da se radovala večerašnjem koncertu.

- Senidu mnogo poštujem i volim, radovala sam se njenom koncertu. Dobro je da se namestilo da je radni dan, da mogu da se iskombinujem da dođem - rekla je ona, a na račun koleginice nije štedela komplimente.

- Volim njene pesme i nju kao umetnika. Mislim da se iskazuje na drugačiji način, da je nekako posebna. Uživam dok je gledam, ima tu neku energiju, vajb neverovatan. Autentična je sama po sebi, njena pojava, energija, totalno je drugačija.

Neću u prvi red

Na pitanje da li smatra da su njene kolege izostale sa Senidinog koncerta zato što nije poklanjala karte za prvi red, koji je namenila fanovima, Tamara kaže:

- Čula sam da nije delila karte, ali ne verujem da je zbog toga. Svaki kolega koji bi je pozvao, verujem da bi iz poštovanja poklonila kartu. Mislim da nisu uspeli da organizuju svoje vreme. I ja sam dosta koncerata propustila

- Ne bih ni volela da budem u prvom redu, tako da ne smeta mi. Vazda je bilo da se prvi red ostavlja za porodicu, prijatelje, kumove, kolege... Skroz sam okej sa tim, ali okej sam i sa tim da neki fan bude među prvima, oni su nas proslavili, to su zaslužili - objasnila je pevačica.

Autor: A.N., D. T.