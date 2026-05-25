Prvi red za fanove, ne za pevačice! Senidah treći put u Sava Centru, kolega ni na vidiku: Tu su samo ove pevačice i influenserke (FOTO)

Koncert slovenačke muzičke atrakcije Senide Hajdarpašić Senidah u beogradskom Sava Centru umnogome se razlikuje od muzičkih druženja koje su na istom mestu organizovale njene kolege.

Senidah večeras drži svoj treći po redu koncert, a prvi red nije namenila za prijatelje i kolege sa estrade, već za najvatrenije fanove. Ovaj njen potez oduševio je publiku, a na društvenim mrežama se uveliko polemiše da li je slab odziv poznatih uzrokovan ovom odlukom kojoj je, htela ili ne, uskratila marketing kolegama koje bi sedele u prvom redu.

Među prvima je došla folkerka Tamara Milutinović, koja je ishvalila Senidu.

- Senidu mnogo poštujem i volim, radovala sam se njenom koncertu. Dobro je da se namestilo da je radni dan, da mogu da se iskombinujem da dođem - rekla je ona, a na račun koleginice nije štedela komplimente.

- Volim njene pesme i nju kao umetnika. Mislim da se iskazuje na drugačiji način, da je nekako posebna. Uživam dok je gledam, ima tu neku energiju, vajb neverovatan. Autentična je sama po sebi, njena pojava, energija, totalno je drugačija.

Osim nje, na koncert je stigla i Katarina Ostojić Kaja, koja je privukla pažnju efektnim stjalingom.

Nešto kasnije u prvim redovima primećene su Marija Šerifović i Jovana Pajić, koja su vešto izbegle pripadnike sedme sile.

I influens scena imala je svoje predstavnike - muzički spektakl nisu želele da propuste Dunja Jovanić i Anastasija Grujić, koje su došle sa prijateljima.

