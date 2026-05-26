KAKVA AUTORSKA PRAVA, ŠTA?! Senidah otpevala Stojinu pesmu na koncertu, pa priznala zbog čega je nije zvala kao gošću (VIDEO)

Senida Hajdarpašić Senidah održala je u Sava Centru treći koncert po redu, a utiske je sumirala sa predstavnicima sedme sile.

Nije krila koliko je srećna zbog energije koju je razmenila sa publikom i ove večeri.

- Uživala sam u petak, subotu i danas. Ne znam koja mi je noć bila bolja, a sada sam malo tužna jer sutra nema ništa, prekosutra nema ništa, ali biće... Stvarno sam se predivno provela, nadam se i publika - rekla je ona.

Na konstataciju novinara da su u ložama viđene javne ličnosti, budući da je prvi red rezervisala za fanove, iznenadila se, a potom rekla da je primetila Mariju Šerifović i Jovanu Pajić u prvom redu.

- O, znači kupili su karte? Hvala im. Nju sam videla, njoj sam ja dala kartu - našalila se Senida, pa dodala:

- Ne, rekli smo da ljudi kupuju karte, pa izgleda da su kupile.

Nije joj jasno zbog čega je njen postupak vezano za prvi red u Plavoj dvorani Sava Centra iznenadio ljude.

- Zašto se to podrazumeva? Gde god da idem, kolege su na VIP-u, negde daleko, a pravi fanovi su uvek ispred. Rukice gore, nose ti ruže, zar to nije lepše? Nego da sede, pričaju, da ne gledaju, ocenjuju... To mi ne treba. Treba mi hajp.

Ne čujem se sa Stojom

Senida je večeras otpevala i pesmu Stojanke Novaković Stoje "Umri", čime je iznenadila sve, a na pitanje da li su u kontaktu rekla je:

- Nisam se čula sa njom. Super je pesma i dobro je prošla, jako mi se sviđa. Meni je to, inače, jedan prijatelj predložio:"Tebi bi dobro sela pesma "Ubio te brat", "Umri". Znam da mogu, da bi to dobro zvučalo, ali nisam nikad smela. Nismo imali gosta u subotu, hajde da promenimo nešto, da bude drugačije. To je super ispalo, pa što ne i danas, na sledećem, zašto da ne. Pesma je ludilo - rekla je ona, a potom se zbunila na pitanje o autorskim pravima.

- Je l' treba autorska prava da izvedem nečiji kaver, šta? Moje pesme pevaju non-stop, šta? Ako je snimiš, da, treba, a ako je pevaš na koncertu, mislim da ne treba.

Otkrila je i zbog čega nije pozvala Stoju da joj gostuje.

- Kasno sam se setila, možda bi mogla da dođe, ali uveče sam se setila i poslala bendu ujutro, na dan koncerta sam im rekla:"Skinite tu pesmu, hajde da to pevamo" i morali su.

Spekulisalo se da će joj gostovati i Dino Merlin, a Senidah je otkrila:

- Sa Dinom sam se čula da ga pitam kako je. Poželeo mi je sreću i to je to. Sa Brenom se nisam čula, verovatno radi, kao i on, ali sa njim sam se čula možda pre pet dana, super smo se ispričali.

Autor: A.N., D.T.