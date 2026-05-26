Oženjeni dečko Milice Todorović proslavio rođendan: Pevačica mu priredila ROMANTIČNO IZNENAĐENJE!

Veoma se potrudila.

Milica Todorović je još jednom pokazala koliko je emotivna i pažljiva kad su ljudi koje voli u pitanju, pa je u nedelju svom partneru priredila pravo rođendansko iznenađenje koje će, po svemu sudeći, dugo pamtiti.

Pevačica je, kako saznajemo, organizovala romantično slavlje daleko od gradske gužve i očiju javnosti, a za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna na obodima planine Kosmaj, gde su zajedno proveli nedelju uživajući u prirodi, miru i potpunoj privatnosti.

Kako prenose izvori bliski muzičkoj zvezdi, Milica je danima unapred planirala svaki detalj kako bi svom partneru, koji je inače oženjen, priredila iskustvo iz snova. Želela je da sve izgleda filmski, intimno i potpuno drugačije od klasičnih proslava u restoranima i klubovima, pa se odlučila za koncept romantičnog vikenda u prirodi.

Kućica koju je odabrala nalazi se u skrivenom delu planine, okružena šumom i zelenilom, a svojim modernim enterijerom i ogromnim staklenim zidovima pruža pogled koji oduzima dah. Posebna pažnja bila je posvećena dekoraciji. Put kojim je njen dečko dolazio do kuće bio je prekriven laticama crvenih ruža, dok su sa strane gorele mirisne sveće i fenjeri koji su celu atmosferu učinili nestvarno romantičnom.

