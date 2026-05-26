Satima strpljivo čekala da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice! Jelena Radanović podelila prizor iz Hrama!

Izuzetno poštuje i voli veru, baš kao i Sloba.

Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović poznati su kao ljudi koji izuzetno poštuju, vole i cene veru i tradiciju. Oni često obilaze naše svetinje, a sada je Jelena posetila Hram Svetog Save i to sa posebnim razlogom.

Ona je, kao i hiljade vernika došla da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice. Časni pojas Presvete Bogorodice u Srbiju je stigao iz manastira Vatoped sa Svete Gore, a u Hram Svetog Save biće izložen do 29. maja. Vernici iz svih krajeva zemlje već danima dolaze kako bi celivali relikviju i pomolili se za zdravlje, mir i spas od životnih nedaća.

Jelena je podelila delić atmosfere ispred Hrama gde hiljade i hiljade vernika strpljivo čekaju svoj red da uđu unutra i poklone se pojasu.

Autor: R.L.