Sačekam da devojka zaspi i idem dalje... Pevač (34) otkrio da je redovno VARAO PARTNERKU: To je normalno, to rade svi mladi momci!

Sada se smirio...

Pevač benda "Dijamanti" Mladen Rosić (34) govorio je o situaciji kada je bio neveran svojoj partnerki.

Kako je tada Mladen istakao, bio je mnogo mlad i nije želeo da propušta prilike koje su mu se nudile, pa i ako je tada bio u vezi. Danas te stvari sebi ne bi dozvolio da mu se dese.

- Kada sam bio klinac, bio sam mlad, 18, 19, 20 godina hteo sam da probam sve. Bio sam u vezi, ali nisam mogao da ostanem kući i sa devojkom da spavam, čekam da ona zaspi i onda idem dalje, to je normalno, kao svi ostali mladi momci što rade. Treba da se iživiš dok si mlad i onda kada dođe prava ljubav i željan da se smiriš i da nemaš problema u braku - rekao je Mladen i dodao:

- Jeste, klinac sam i ne razmišljam, tada mi je to prijalo, mislio sam da je to kul, da je ekstra, ali kada sam odrastao video sam da je to loše. Svaki momak to radi dok je mlad - pričao je Mladen.

Autor: R.L.