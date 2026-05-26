Bio sam PRED ISKLJUČENJEM IZ ŠKOLE! Dejan Matić je bio nestašno dete, evo kakve muke je zadavao svojim roditeljima!

Ovo niko nije znao.

Pevač Dejan Matić ovo leto provešće radno, kako je istakao za emisiju "Premijera" jedva će naći vremena za odmor sa porodicom.

- Totalno, celo leto je radno, koliko sam obavešten do septembra preko šezdeset datuma, ja volim leto, tople noći vreli dani - rekao je Dejan i dodao da će zbog školskih obaveza svojih sinova odmor teško uklopiti:

- Uklopićemo, ali to zavisi od mojih dečaka i školskih obaveza. Oni su super, i škola, i muzika i sport, upisali su sportsku gimnaziju. Lepo to ide, super, samostalni su, sve rade sami - rekao je Matić.

On je dodao da su mu sinovi vaspitani i dobri u školi, što ne bi mogao da kaže za sebe u tim danima.

- Ja polazim od sebe, to nije ni 30 posto od onoga što sam ja radio. Bio sam đak generacije, ali sam bio pred isključenje zbog neopravdanih. Zaključim sve ocene i bude mi dosadno, odem - rekao je Dejan.

Autor: R.L.