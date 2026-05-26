Spekulisalo se da nisu u dobrim odnosima, a one sve DEMANTOVALE! Anastasija dobila nežnu poruku od SVEKRVE Olivere Gudelj!

Imala je poseban povod za to.

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović juče je napunila 28 godina, a rođendan su joj mnogi čestitali putem društvenih mreža. Najviše pažnje privukla je poruka njenog brata Veljka, koji je za ovaj povod odabrao najnežnije reči.

- Mom najvećem daru od Boga, neka je najsrećniji do sad - napisao je Veljko.

Anastasiji je rođendan čestitala i svekrva Olivera Gudelj, o kojoj se dugo spekulisalo da nije u najboljim odnosima sa porodicom svoje snajke, što je ona više puta očigledno demantovala.

- Srećan rođendan mojoj prelepoj i slatkoj devojčici - napisala je Anastasijina svekrva uz njihov zajednički selfi.

