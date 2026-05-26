Luks vilu neće da proda bilo kome! Didi Džej ima posebne uslove za novog vlasnika svoje NEKRETNINE OD TRI MILIONA EVRA!

Svaki detalj uređivala je s ljubavlju.

Dijana Rokvić, poznatija javnosti kao Didi Džej, odlučila je da napravi veliki životni korak i luksuznu vilu na Vračaru stavi na prodaju po ceni od čak tri miliona evra.

Reč je o impozantnoj nekretnini od 500 kvadratnih metara, koja uz prostranu garažu od 120 kvadrata predstavlja jednu od ekskluzivnijih privatnih rezidencija u ovom delu grada. Vila se nalazi u mirnom i elitnom kraju, prostire se na tri sprata i poseduje privatni lift, a enterijer je uređen po visokim svetskim standardima, sa luksuznim detaljima i modernim dizajnom.

Pevačica je nekretninu poverila renomiranoj agenciji za prodaju luksuznih kuća, ali priznaje da odluka o definitivnom rastanku od doma u kojem je provela mnogo lepih trenutaka nije bila nimalo laka. Iako je kuća zvanicno na tržištu, Didi ističe da još uvek nije sto posto sigurna kako će se cela situacija odvijati i da ne želi da brzopleto preseče.

- Istina je da sam odlučila da se preselim za Ameriku. Suprug i ja već dugo razgovaramo o tome i doneli smo odluku da prodamo kuću u Srbiji. Prošle godine sam više od dvadeset puta putovala između Srbije i Amerike, a verujem da sam se zbog tolikih putovanja i umora na kraju razbolela. Ipak, sve to je deo posla i puta ka ostvarenju mojih snova - rekla je Didi.

Kako navodi, već neko vreme aktivno razgleda luksuzne vile u Los Anđelesu i Majamiju, ali joj se Los Anđeles posebno dopao zbog načina života, mogućnosti koje pruža i poslovnih prilika koje tamo može da ostvari.

- Mislim da je Los Anđeles mesto koje mi najviše odgovara i da ću upravo tamo kupiti vilu. Naravno, još ništa nije konačno i ne znaći da ću se sutra preseliti. Prodaja ovakve kuće može da traje i nekoliko godina, a iskreno, ne bih je prodala bilo kome. Za mene ova vila ima posebnu emotivnu vrednost i volela bih da ode u prave ruke -objasnila je pevačica.

