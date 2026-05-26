Ako do sad nisam sačuvao, treba da me ubiju... Mile Kitić prima tri penzije, ali ne živi od toga! Evo kolika su mu mesečna primanja!

Stekao je tokom bogate karijere mnogo toga.

Folk pevač Mile Kitić na estradi je više od 50 godina, a ostvario je pravo na penziju u tri zemlje - Srbiji, Bosni i Nemačkoj.

Mile je jednom prilikom govorio o mesečnim primanjima i istakao da je uplaćivao sebi doprinose kako bi imao zdravstveno osiguranje.

- Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živeo u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za ručak - kroz smeh je rekao Mile i dodao:

- Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i nemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući, ako nisam uspeo nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena… Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - ispričao je Mile Kitić svojevremeno za domaće medije.

