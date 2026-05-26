Kija Kockar proslavila rođendan u Turskoj! Evo koliko godina je napunila i ko joj je pravio društvo!

Torta, muzika i dobra atmosfera!

Kristina Kija Kockar nedavno je kupila nekretninu u Turskoj, tačnije u letovalištu Alanja, gde obožava da provodi svaki slobodan trenutak, naročito leti.

Kija je boravak u ovom gradu iskoristila i da proslavi rođendan. Na Instagram storijima pokazala je da je izašla u restoran sa prijateljicom i da je sa njom dočekala svoj rođendan u ponoć. Za tu priliku obukla je izazovnu haljinu, a obe su uživale u hrani, piću i dobroj muzici i atmosferi.

Ono što mnogi ne znaju jeste da je Kockareva 1989. godište, te je tako napunila 37 godina.

Autor: R.L.