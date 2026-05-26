Kad te precrtam, onda si stvarno precrtan! Marina Tadić oštro o neprijateljima, ove stvari NE PRAŠTA!

Drži se svojih principa.

Pevačica Marina Tadić poznata je kao veliki laf od žene i prijatelj do srži, a njeni bliski ljudi često ističu da je veoma požrtvovana i iskrena u prijateljstvima.

Ipak, Marina ističe da kad nekog precrta, to je onda zauvek.

- Ljudi koji me privatno znaju, znaju koliko sam ja duhovita i zabavna. Ne mogu ja na silu da dođem i da izigravam neku budalu. Ja se ponašam onako kako se osećam. Ako me teraš nešto na silu ja još više poludim i onda dođe do svađe - rekla je ona i dodala:

- Dozvolim da me tri puta ubiješ, ali onda kada te precrtam, onda si stvarno precrtan. Ne družim se mnogo sa kolegama. Imam tu nekoliko njih s kojim se družim. To znaju i ptice na grani. Kolege poštujem one koji poštuju i mene - navela je pevačica.

Autor: R.L.