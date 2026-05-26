Jugoslovenske zvezde postali baba i deda: Porodila se ćerka Marine Perazić i Firčija! Evo kog je pola beba!

On odmah objavio srećne vesti.

Nekadašnji bubnjar kultne rok grupe Ekatarina Velika (EKV), Ivan Fece Firči, podelio je srećne vesti sa svojim pratiocima na Fejsbuku. Poznati muzičar je objavio da je postao deda nakon što je njegova ćerka Luna rodila sina.

Ivan Fece Firči se oglasio na društvenoj mreži emotivnom porukom:

- Postadoh deda pre pola sata! Muško! Bravo Luna i Sandro! - napisao je Ivan Fece Firči.

Inače, Luna je ćerka koju je Firči dobio iz braka sa popularnom pevačicom Marinom Perazić.

Inače, iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perazić i Firči bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života. Prvu devojčicu, Miju, pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije na svet je došla i mlađa Luna.

