Sud dodelio Severini sina uprkos želji malog Aleksandra - DEVET KLJUČNIH DOKAZA o nameštaljci protiv Milana Popovića! SKANDAL!

Ovo mnogi nisu očekivali!

Opštinski građanski sud u Zagrebu doneo je nepravosnažnu presudu u dugogodišnjem sporu oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem, sinom pevačice Severine Vučković i srpskog preduzetnika Milana Popovića. Kako su preneli hrvatski mediji, dečak će ubuduće živeti s majkom, što je za Index.hr potvrdio Severinin advokat Jasminka Biloš. Ona je navela i da će detalji o odnosima i viđanjima s ocem biti naknadno uređeni sudskom odlukom. Zanimljivo je da je na jednom nastupu pre pet meseci Severina najavila kakva će presuda biti, što je dokaz da je sve namešteno, a u nastavku možete pročitati više detalja.

Sukob oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem traje još od 2013, nedugo nakon raskida pevačice i preduzetnika. Jedan od ključnih trenutaka u ovom dugom pravnom procesu dogodio se početkom 2024, kada je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo raniju odluku o zajedničkom starateljstvu i privremeno dodelio brigu o detetu ocu. Nakon toga Županijski sud u Splitu doneo je novu odluku kojom je ponovo uspostavljeno zajedničko roditeljsko staranje. Ova skandalozna odluka dolazi i nakon Severininog šokantnog poteza da sinu na silu promeni veru,

Kako portal Republika saznaje, uprkos želji malog Aleksandra da starateljstvo i dalje bude zajedničko, sud je namestio presudu u Severininu korist.

Ovo je devet ključnih dokaza za to:1. Presuda je donesena, a da nije saslušan otac deteta2. Presuda je donesena na osnovu ponovne tužbe Severine Vučković, Milan je sve tužbe i protivtužbe povukao pre više od godinu dana3. Presuda je donesena skoro dve godine od podnošenja tužbe, iako je instruktivni rok za odlučivanje po zahtevu za privremenom merom 30 dana. Koji je razlog za to?4. Sud je očigledno negativno ocenio postupak oca da povuče sve protivtužbe, a što je bila preporuka struke i želje deteta i u potpunosti je zadovoljio zahteve majke5. Suma alimentacije od 3.000 evra mesečno je određena da nisu utvrđena primanja oca i, što je važnije od svega, nisu utvrđene potrebe deteta. Po ovoj presudi ispada da su potrebe deteta 6.000 evra mesečno6. Sudija Valentina Vedrina Parlov, iako svesna toga da maloletno dete kod majke živi slobodno, bez kontrole, o čemu i piše u presudi, svejedno dodeljuje dete majci7. Presuda je donesena protivno mišljenju struke i zastupnika deteta, koji su bil za to da na snazi ostane režim pola-pola. U Hrvatskoj se 99% presuda u vezi s decom donosi u potpunosti u skladu s mišljenjm struke, a u slučaju Milana Popovića ovo je već drugi put da sud donosi odluku protivno mišljenju struke8. Presuda je donesena protivno želji deteta, koje je više puta iskazalo da sve treba da ostane kako jeste, tj. pola-pola9. Jutarnji list piše da je Milan Popović, posle rastanka s pevačicom, sam pokrenuo spor za starateljstvo. Ovo je čista notorna laž jer je Milan Popović uvek bio isključivo za dogovor. Severina je ta koja je pokrenula spor radi podele imvine, a starateljstvo je pokušala da iskoristi kao sredstvo ucene. Na kraju je sud odbacio zahtev za podelom imovine, ali je Severina nastavila da vodi spor za starateljstvo, iako je Milan kontinuirano predlagao dogovor.

Kako Republika dalje saznaje, mali Aleksandar bi najviše voleo da može sam da odlučuje. Do sada je imao raspored 14 dana kod jednog, a 14 dana kod drugog roditelja, ali je često u dogovoru sa roditeljima produžavao boravak kod jednog ili drugog, u zavisnosti od toga "kako mu dođe", a želeo bi da tako ostane. Saznajemo i da ga je Milan uvek ohrabrivao da otvoreno govori svoje želje, a iako mu je Severina slično rekla, pevačica ima više "žutih minuta" kad je ova tema u pitanju.

Autor: R.L.