Eksplicitnim materijalom hteli da iznude pare Jovani Jeremić, ovo su detalji

Voditeljku Jovanu Jeremić pokušali su da ucene lažnim fotografijama na kojima je ona skroz obnažena!

Prevaranti su hteli od voditeljke da iznude 20.000 evra. Njen saradnik Aleksa Marković sada je otkrio da se voditeljka našla na meti ucenjivača.

- Kada smo bili u Vrnjačkoj banji sedimo nas dvoje na bazenu i ćaskamo i stiže Jovani poruka na Instagram i to ona koja nestaje. Ona se davno slikala u Crnoj Gori u kupaćem, a oni od tih slika veštačkom inteligencijom namontirali kao da je gola. Jedino se po tri prsta kojima je držala kupaći moglo primetiti da je fotografija montirana - ispričao je Aleksa i otkrio da su nepoznati ucenjivači od Jovane želeli da iznude 20.000 evra.

Jovana Jeremić je potvrdila njegove reči, a zatim priznala da je i sama bila šokirana koliko su njene lažne nage fotografije bilo verno napravljene.

- Ja imam fotografiju iz Crne Gore kako sedim na stepenicama u kupaćem, a oni su sve skinuli i izgledam kao da sam potpuno gola. Napravili su mi grudi, imam grudi da poželiš na toj slici. Najinteresantnije je da su oni perfektno napravili ženski organ, samo mali broj onih koji su videli znaju... Do te mere veštačka inteligencija to dobro radi da je stvarno tako i uživo. Da nisu bila ta tri prsta kojim sam držala kupaći, koja nisu mogli da izbrišu, ja ne znam kako bih se oprala, to bi im prošlo - bila je zapanjena Jovana.

