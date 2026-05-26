Nekada ne jede i do 48 sati! Naša pevačica u petoj deceniji izgleda bar dve mlađe, a sada ispozirala u letnjoj haljini i oduševila sve (FOTO)

Pevačica Emina Jahović poznata je, između ostalog, i po vitkoj liniji. Ona i te kako vodi računa o izgledu, pa svakodnevno vežba, dok joj je to olakšano jer u svom domu u Istanbulu ima teretanu.

Pored toga, ona praktikuje autofagiju, uz pomoć koje čisti organizam. Emina izgleda odlično u 44. godini, pa joj mnogi daju i po dve decenije manje.

Sad je na društvenim mrežama podelila svoje novo izdanje, a pozirala je sa naočarama za sunce, noseći veliku torbu. Ponela je prozirnu, letnju haljinu, ispod koje joj se video crni veš.

Emina je svojevremeno začudila javnost kada je otkrila da zbog svog izgleda gladuje.

Odbrojava sate do sledećeg obroka

Izjavila da "već neko vreme" praktikuje uzdržavanje od hrane, te da jednom mesečno ne jede "po 48 sati tačno". Na društvene mreže pevačica je jednom objavila kako odbrojava sate do sledećeg obroka.

- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo! - poručila je Jahovićeva putem Instagrama, da bi potom dodala da planira da nastavi u istom ritmu još 28 sati.

Autor: Nikola Žugić