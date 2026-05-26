Stići na red posle četiri sata čekanje je neprocenjivo: Supruga našeg golmana se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice (FOTO)

Žena reprezentativca Srbije u fudbalu Predraga Rajkovića, Ana Rajković, stala je u red zajedno sa ostalim pravoslavnim vernicima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonila časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Ova velika svetinja, koja je u Srbiju stigla iz manastira Vatoped sa Svete Gore, nalazi se u Beogradu gde će biti izložena na poklonjenje vernicima do 29. maja.

Ana Rajković istakla je da je čekala 4 sata i da je sve bilo vredno.

Ona je snimila i druge hrišćane koji su ovim povodom došli u Hram Svetog Save, a uz prizore koje je podelila, kratko je opisala kako se oseća.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekati svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje i strpljiivo čekaju. Deca uče iz vašeg primera, učite ih da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nnezaboravno - napisala je ona.

Vernici u redovima od ranih jutarnjih časova

Časni pojas Presvete Bogorodice predstavlja jednu od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Zbog toga su mnogi vernici odlučili da se probude ranom zorom kako bi zauzeli svoje mesto u redu i celivali relikviju.

Izjava vernika Novice Vaskovića: „Jutros smo negde tu oko pet i petnaest stigli. Čekamo da se poklonimo i da uzmemo blagoslov. Jedan veliki događaj za nas, jedna velika stvar. Očekujemo da nas izbavi iz ovih trenutnih teškoća”.

Autor: Nikola Žugić