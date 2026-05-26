PONOSNA BAKA ISTETOVIRALA CRTEŽ UNUKE! Udovica pevača (59) se odlučila na nesvakidašnji potez i odmah se pohvalila na mrežama (FOTO)

Udovica Dina Dvornik, Danijela Dvornik (59) odlučila se za nesvakidašnji potez. Naime, ona je rešila da unukin crtež istetovira na telu, što je pokazala na svom Instagramu.

Danijela je podelila fotografiju iz salona za tetoviranje, a na zglobu je rešila da istetovira crtež starije unuke Balije Di (8) i istakla da će isto uraditi sa crtežom šestogodišnje Lumi Ren.

- Crtež Balie napokon je dobio svoju tetovažu (čekam Lumi) - napisala je ponosna baka.

Ela Dvornik o podeljenom starateljstvu

Podsetimo, ćerka Dina i Danijele Dvornik govorila je o podeljenom starateljstvu. Ona sa Čarlsom Pirsom ima dve ćerke, a o tome kako izgleda njihov život nakon razvoda govorila je na Instagramu.

- Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo (za sad). Ali sudija je odredila privremenom merom da devojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu. Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili- napisala je Ela tada.

Borba za kuću u Balama i kredit od četvrt miliona evra

Razvod Elene i njenog muža obeležile su brojne međusobne prijave za prekršaje, a pred sudom se i dalje vode postupci. Kako je naveo izvor blizak Eli, njen bivši muž je, kao zaposleno lice koje je imalo pristup firmama, neovlašćeno prebacio sav novac sa njenih poslovnih na svoj privatni račun.

Pored novca sa računa, Čarls je u julu pretprošle godine tužio Elu za deo kuće u Balama, čiji je ona do tada bila jedini vlasnik. Sudskom presudom, Britanac je uspeo da dobije polovinu ove nekretnine, koja se prostire na 124 kvadratna metra, sa dvorištem od 551 kvadratnog metra.

Uz polovinu kuće čija je ukupna kvadratura 675 kvadrata, Čarls je presudom dobio i obavezu da otplaćuje pola hipotekarnog kredita koji iznosi 252.000 evra. On se kao suvlasnik na ovoj nekretnini zvanično upisao sredinom maja 2024. godine.

Inače, Danijela Dvornik se pre nekoliko godina iz grada preselila na ostrvo. Ona tamo ima baštu i kokoške, a kako to izgleda pogledajte u snimku iznad.

Autor: Nikola Žugić