Viki Miljković podelila uspomenu sa sinom staru više od 10 godina i raznežila sve na mrežama (FOTO)

Folk zvezda Violeta Viki Miljković još jednom je pokazala koliko su porodica i zajednički trenuci najveće životno bogatstvo. Pevačica je na društvenim mrežama podelila emotivnu fotografiju sa sinom Andrejom, nastalu pre više od deset godina tokom porodičnog putovanja u Diznilend, a ova objava raznežila je brojne pratioce i izazvala lavinu emocija.

Uz uspomenu koja nosi posebnu simboliku, Viki je podsetila koliko vreme brzo prolazi, ali i koliko su ljubav, porodica i zajednički trenuci ono što ostaje zauvek. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je pevačica pre nekoliko nedelja ponovo sa porodicom posetila Diznilend, gde je napravila novi set fotografija i videa sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom i sinom.

Pratioci nisu krili oduševljenje ovim objavama, a mnogi su komentarisali da upravo ovakvi trenuci dokazuju da se prave vrednosti moraju čuvati, ceniti i poštovati. Porodična toplina i iskrene emocije koje Viki deli sa najbližima još jednom su pokazali zašto važi za jednu od omiljenih javnih ličnosti na domaćoj sceni.

Nakon putovanja, Viki se vratila redovnim poslovnim obavezama u Srbiji, ali i završnim pripremama za novi album kojim će obradovati publiku posle dužeg vremena. Pevačica uveliko priprema brojna iznenađenja, a duet sa Nerminom Handžićem i nove pesme samo su deo prvog velikog projekta produkcijske kuće “Balkan Sound Factory”, koju je osnovao njen suprug Dragan Tašković Taške, istaknuti kompozitor, harmonikaš, aranžer i producent.

Publika sa velikim nestrpljenjem očekuje nove pesme i projekte, dok Viki još jednom pokazuje da uspešna karijera i porodična sreća mogu i te kako ići zajedno.

Autor: Nikola Žugić