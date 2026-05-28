Ne pominji njeno ime: Isak Šabanović burno reagovao na pomen Aleksandre Mladenović, jednu stvar više NIKADA neće uraditi

Isak Šabanović najavio je svoj prvi koncert u karijeri, na promociji novog albuma.

Isak Šabanović je progvorio o Montesongu na koje je učestvovao, ali i o takmičenju koje ga je proslavilo. Ipak, za ime svoje bivše devojke Aleksandre Mladenović više neće ni da čuje.

Isak je istakao da mu nije jasno kako je na Montesongu dobio samo 80 glasova.

- Neću se više prijavljivati na Montesong, iako je ostala želja da predstavljam Crnu Goru. Dobiti 80 glasova, a 200 telefona u kući, stvarno ne ide, ali neka. Uvek ću pratiti, žao mi što nikako do finala ne možemo doći, a bio sam se dobro zaleteo da odemo tamo, makar budem u prvih 5. Ne pričam ti o Evroviziji, nego o Montesongu, ali dobro.

Sa Mahirom, koji je pobedio u sezoni u muzičkog takmičenja u kom se takmičio, je još uvek prijatelj.

- Izlazili smo, Mahir i ja. Bilo je devojaka, dobro, mladost-ludost. Družimo se još uvek. Bilo je kafana, zajedničkih svirki, da pravimo po kućama žurke.

Ne želi da čuje ni Aleksandrino ime

Veza sa Aleksandrom Mladeniović bila je javna. Aleksnadra nije imala reči hvale za bivšeg partnera, dok on za nju neće ni da čuje.

- Ne želim da pričam o tome ima li ili nema devojke. Ko se omleko opeče i u jogurt duva - rekao je i nastavi:

- Ne pominji njeno ime i prezime. Sve je super prošlo, moglo je i gore.

