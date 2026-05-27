Mi smo mlađi u proseku 12 godina! Rada Manojlović izložila svoju TEORIJU O VREMENU: Monasi su dokazali da im sveće BRŽE GORE!

Svi obožavaju njene teorije.

Pevačica Rada Manojlović često oduševljava ali i tera na razmišljanje celokupnu javnost svojim teorijama i razmišljanjima.

Ovoga puta, ona je u emisiji "Amidži šou" izložila teoriju o tome kako sada vreme brže teče, te smo zbog toga mlađi.

- O vremenu razmišljam, vreme ide unapred, a mi smo mlađi nego što trenutno imamo godina. Ja mogu malo da sažmem, ali nisam se primetila. Ako budemo još malo pričali, onda ćemo se podmladiti. Tu već ulazi u priču medicina, moja teorija o vremenu je ta, kad uporedimo slike naših roditelja kad su imali 25 godina i nas kad smo u 25. godina, mi smo kao nedonošče. Današnjih 80 godina nije isto kao ranije. Svi imamo deset do 15 godina manje, u proseku 12 godina manja. Uvek mi je bila sumnjiva prestupna godina i ovaj februar. Kad se sve sabere. A tek onaj prelazak sa sa letnjeg na zimsko vreme, to je neviđena krađa. Monasi sa Svete Gore su dokazali da im sveće sada brže gore - rekla je Rada.

Autor: R.L.