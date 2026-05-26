Svetska, a naša! Ćana ušla u Amidži u kolima, pa zapevala svoj najveći hit

Naša pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, ponovo je iznenadila mnoge svoje obožavaoce, pa i samu ekipu u emisiji "Amidži šou", pojavivši se u nesvakidašnjem izdanju.

Ćana je, naime, oduvek bila poznata po nesvakidašnjim dolascima na proslave na kojima peva, pa i na svoje koncerte i nastupe.

Ona je sada rešila da se u emisiji "Amidži šou" pojavi u najnovijem izdanju, a to je u automobilu. Pevačica je odmah zapevala dok je sedela u automobilu marke Bentli, a zapevala je svoj najveći hit "Zdravo svima".

Gosti u studiju, voditelj, ali i gledaoci kraj malih ekrana ostali su iznenađeni kada su ugledali ovu scenu, pa su tako zajedno sa njom i zapevali.

Autor: Nikola Žugić