OVO ĆE BITI NOĆ ZA PAMĆENJE! Ćana otkrila koji pevači će joj biti gosti na koncertu!

Biće veselo.

Stanojka Bodiroža, poznatija kao Ćana, pravi prvi solistički koncert na Tašmajdanu 13. juna, a u večerašnjoj emisiji "Amidži šou" otkrila je ko će joj biti gosti na koncertu.

- Ja ću prvi put da otkrijem ko su mi gosti, Rada, moj dragi Sloba, Sanja Vučić, ali i jedan gost kog neću otkrivati. Organizovali su se ljudi iz Novog Sada, okoline, moji dragi Krajišnici, iz Doboja dolaze dva autobusa. Ja sam Dobojska snajka, kad se spoje te energije, jako puno prijatelja iz cele Evrope, dosta kolega mi se javlja da će da dođe, doći će mladi ljudi poput moje drage Kaće - rekla je Ćana.

