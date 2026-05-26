Nisam RAVNOZEMLJAŠ, ali... Rada Manojlović veruje u to da će nekad sresti duše ljudi koje je nekad izgubila!

Njene teorije su uvek zanimljive.
Tokom emisije "Amidži šou" Rada Manojlović otkrila je da nije pobornik teorije da je Zemlja ravna ploča, ali da ima nekih drugih teorija u koje veruje.
- Da li stvarno veruješ da je Zemlja ravna ploča - pistao je Ognjen.
- Nisam još stigla... Nisam bila ravnozemljaš, nego su nas sve strpali u taj isti koš. Ne zalazim u to - rekla je Rada.
- Kako ti se zove dečko - pitao je Ognjen.
- Čekaj da se vratimo na prvo pitanje. Svejedno nam je jer smo u simulaciji, živimo u nekoj iluziji da imamo pravo na neke odluke, ali mislim da nemamo, verujemo u Boga i Vaskrsenje budućeg veka, samo to može da nas spasi. Volela bih da postoji nešto kao što je film Interstelar, i da postoje duše koje ćemo možda nekad sresti, jer vreme ne postoji kao takvo - rekla je Rada.
