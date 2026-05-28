Vratili su se momci i rekli mi da je NOVAC FALSIFIKOVAN: Ćana otkrila detalje neprijatne situacije koja ju je zadesila

Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, naša poznata pevačica, otkrila je da je jednom prilikom pokušala da plati gorivo na pumpi, ali da to nije uspela jer novac koji je imala, bio je falsifikovan.

Ćana je, naime, odgovarajući na pitanja sa instagrama, otkrila da je zadesila neprijatna situacija nakon jedne svirke na kojoj je pevala.

- Da li biste radije snimili duet sa Vendi ili sa Đorđem Davidom - glasilo je pitanje.

- Sa Vendi. Pa energija, Vendi ima dobru energiju - rekla je ona.

- Da li možete da otkrijete kako je došlo do toga da ste gorivo na jednoj pumpi falsifikovanim novcem - glasilo je pitanje.

- Jeste, desilo se, ja sam dobila isplatu na jednom veselju. Tada su bile one marke nemačke, dali su mi dve po 100 maraka. Devojka koja je radila na pumpi kaže: "samo malo", vraća se: "Imate li drugu", ja drugu, opet se vraća ona sa još trojicom i kaže: "Šta je ovo? Znaš li da je ovo falš?". To je za mene bio šok - rekla je pevačica.

- Da li je tačno da je Stoja odbila poziv da bude gost na Vašem koncertu - glasilo je pitanje.

- Nije Stoja odbila, ona je rekla: "Ti znaš da je ne volim, da ne idem, jedino ako insistiraš", ja sam rekla da ne insistiram - rekla je Ćana.

