Ne bih ga pozvala da peva, ali bih... Katarina Grujić pecnula Desingericu, pa otkrila zbog čega se Prija i Tea NISU pojavile na njenoj promociji

Otkrila da li su u lošim odnosima!

Naša pevačica Katarina Grujić je, odgovarajući na pitanja sa društvene mreže Instagram, progovorila o sukobu sa Desingericom, te je otkrila i da li bi ga pozvala da peva sa njom na koncertu kada bi ga videla u publici na svom prvom solističkom koncertu u MTS Dvorani.

- Od svih pesama koje si do sada snimila, koja ti je najneomiljenija - glasilo je pitanje.

- Pre mesec dana smo gledali, imam 24 pesme, ali ne znam... - rekla je Katarina.

- Kako bi reagovala kada bi u publici na koncertu u MTS Dvorani videla Desingericu i da li bi ga pozvala da peva s tobom - glasilo je pitanje.

- Ne, ne bih da peva jer nije isti stil, ali bih prišla daga pozdravim - rekla je Katarina.

- Da li si na promociju zvala Aleksandru Prijović i Teu Tairović - glasilo je pitanje.

- Jesam, jesam, naravno, Tea mi je napisala u startu da nije u mogućnosti da dođe, a Prijovićka je bila na proslavi - rekla je Katarina.

Autor: Nikola Žugić