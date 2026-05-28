Sloba gleda Lunine emisije?! Pevač otkrio šta je istina, pa priznao u kakvom je odnosu sa Cecom

Sloba Radanović, naš poznati pevač, otkrio je da li nekada pogleda podkast u kom je voditeljka njegova bivša velika ljubav, Luna Đogani.

Sloba je, podsetimo, u prvoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu, rijalitija "Zadruga", prevario svoju tadašnju suprugu Kristinu Kiju Kockar sa Lunom Đogani, sa kojom kasnije ljubav, pak, nije opstala.

No, ipak, ovom prilikom, Sloba je otkrio da ume da pogleda podkast koji vodi Luna, ali da ne gleda emisije, već samo isečke na internetu.

- Da li je istina da izbacuješ duet sa jednim poznatim reperom - glasilo je pitanje.

- Jeste, istina je. Čućete uskoro, da - rekao je Sloba.

- Da li si nekada gledao Lunin podkast - glasilo je pitanje.

- Pa jesam, bilo je snimaka koje sam gledao, kada iskoči isečak, pogledam - rekao je pevač.

- Da li će biti još dueta sa Breskvicom - glasilo je pitanje.

- Pošto su nam se energije poklopile odlično, što da ne - rekao je Sloba.

- Da li je istina da nisi u dobrim odnosima sa Cecom - glasilo je pitanje.

- Ne, to nije istina - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić