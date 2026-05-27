Izvađena su mi TRI ORGANA, a onda se i ovde stvorio TUMOR: Potresni detalji zdravstvenog stanja Tome Zdravkovića isplivali u javnost

Legendarni pevač Toma Zdravković, koji je iza sebe ostavio hitove kroz koje i danas živi, preminuo je 30. septembra pre 34 godine.

Njegove poslednje godine života obeležila je teška borba sa opakom bolešću, a u jednom od svojih poslednjih intervjua iskreno je progovorio o zdravstvenim mukama, kraju boemskog života, ali i razlozima zašto su mnoge kolege izbegavale da ga posete u bolnici.

Zdravstveno stanje slavnog pevača bilo je izuzetno ozbiljno, zbog čega je morao da se podvrgne teškim hirurškim zahvatima. Nakon što mu je prvobitno uklonjen jedan bubreg, bolest se vratila u još gorem obliku. Zdravković je tada objasnio sa kakvim se sve tegobama susreo:

- Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, bešika i prostata. Pre tri godine kada mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živeti sa jednim. Na žalost ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbežna. Eto, deset godina doktor Manojlović me je „plašio“ i govorio da svoje zdravlje treba ozbiljno da čuvam, a sada se desilo da sam ja njega uplašio, zato jer mi je i život bio u pitanju".

"Pevači se plaše bolesti"

Dok je ležao u bolnici, Toma se osvrnuo i na svoje kolege sa estrade koje ga nisu obilazile. Iako bi mnogi na njegovom mestu bili uvređeni, on je pokazao puno razumevanje, ističući da svet muzike ne ostavlja prostor za suočavanje sa teškim temama:

"Nisu oni krivi, pevači se plaše bolesti, nemaju vremena za boljke. Ne pomišljaju da i njih nešto može da strefi. Uz pesmu i muziku ne misli se o ružnim stvarima. Eto, pre neki dan ovim hodnikom je prolazio Miroslav Ilić, sreo je mog brata Novicu i kada je čuo da ja tu ležim, rekao je da mu je teško zbog toga i da nema snage da me vidi tako bolesnog. Potpuno ga razumem".

Kraj kafana i boemskog života

Toma Zdravković je decenijama važio za najvećeg boema domaće muzičke scene, ali ga je bolest primorala da u potpunosti zaboravi na alkohol i kafanski provod. Kada su ga novinari upitali šta mu je doktor rekao i koliko čaša špricera sme da popije, pevač je dao bolno iskren odgovor o svom tadašnjem stanju:

"Kakvo vino, kakvi špriceri, nema svrhe više! Čemu to, kada mi i voda smeta?"

Autor: Nikola Žugić