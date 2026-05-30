DOZVOLIM DA ME 3 PUTA UBIJEŠ, A KAD TE PRECRTAM... Naša pevačica razvezela jezik o kolegama, pomenula i Ildu Šaulić

Marina Tadić je nedavno objavila duetsku pesmu „Titanik“ sa mladim pevačem Ivanom Simićem.

Marina Tadić, naša pevačica, ovih dana koristi lepo vreme da se bavi svojom baštom. Pevačica ističe da ko hoće da radi za njega uvek ima posla.

- Ja uvek imam radnu akciju. I kada nemam ja smislim šta ću da radim. I onda kukam. Kod mene uvek na Avali, Kosmaju ima da se radi. Ljudi znaju u proleće seješ baštu, kosiš - kaže kroz osmeh Marina Tadić i nastavlja:

- Sad imam samo cveće. Čekam neku drugu lokaciju pa ću tu da sadim baštu. Sada sam orazivala lavandu, ruzmarin i te neke stvari koje imam u dvorištu - rekla je ona, pa dodala da ima posla ko ima dvorište:

Tu moraš svakodnevno da kosiš, skraćuješ. Ima tu posla...Ljudi koji me privatno znaju, znaju koliko sam ja duhovita i zabavna. Ne mogu ja na silu da dođem i da izigravam neku budalu. Ja se ponašam onako kako se osećam. Ako me teraš nešto na silu ja još više poludim i onda dođe do svađe.

Nakon ovoga, Marina se osvrnula na to da li je neke od svojih kolega zauvek precrtala.

- Dozvolim da me tri puta ubiješ, ali onda kada te precrtam, onda si stvarno precrtan. Ne družim se mnogo sa kolegama. Imam tu nekoliko njih s kojim se družim. To znaju i ptice na grani. Kolege poštujem one koji poštuju i mene - rekla je pevačica, te je dodala koga bi zvala da trči maraton, a da to nije Marina Visković koja je u sportu:

Ildu bih zvala, jer znam da ona nikada ne bi trčala. A bila je ozbiljna teniserka i ozbiljno je bila u kondiciji. Volela bih da je nateram, da joj se vrati ono sve koliko je trenirala, koliko je to dobro za ceo njen organizam, leđa i za sve ono što kukamo da nas godinama boli. Tako da Ildu bih izazvala za maraton, a Marinu za ring. Marina je sada više u treningu nego ja.

Autor: Nikola Žugić