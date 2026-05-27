Evo gde je rođena Senida: Zbog ovoga je u Sloveniji nikada neće prihvatiti

Senida Hajdarpašić oduševila je publiku u Beogradu nakon što je odžala tri spektakularna koncerta .Ona je održala tri spektakularna koncerta u Sava centru o kojima se danima priča.

Senida je odrasla u Ljubljani, korene vuče iz Bijelog Polja, a poreklo joj je i iz Bosne. Međutim, pevačica kaže da je nijedna zemlja ne prihvata kao svoju.

"Nikom ne mogu da udovoljim"

- Neki ljudi me doživaljavaju kao svoju, a neki me nikad neće prihvatiti. Recimo, u Sloveniji nikada neću biti prihvaćena jer je moje prezime na "ić". Moji su koreni iz Bosne i iz Crne Gore. Eto, ni u Beogradu opet nisam, da kažemo, Ivana, nego sam Senidah. Dođem u Sarajevo, pa nisam iz Sarajeva nego iz Crne Gore. Nikom ne mogu da udovoljim. I onda mi je drago kad me ljudi smatraju svojom. Sve je u redu, naravno. Ja sam to što jesam i meni su ljudi ili dragi, ili niko i ništa. Volim sav narod, dobre ljude. Imam veze i sa Severnom Makedonijom i sa Hrvatskom. Ja sam tu gde sam i stvarno mogu da kažem da sam rođena u Jugoslaviji i zauvek ću ostati Jugoslovenka - rekla je Hajdarpašićeva pre izvesnog vremena za bosanske medije.

Podsetimo, gde god Senidah zakaže koncert, u bilo kom gradu i državi na Balkanu, posećenost bude rekordna. Iako je niko ne smatra svojom, činjenica je da popularna pevačica ima čime da se pohvali. To je ljubav publike iz cele bivše Jugoslavije.

Malo kolega na koncertima

Inače, ona je razgovarala s novinarima nakon trećeg koncerta u Sava centru i prokomentarisala to što je tek nekoliko kolega podržalo poput Marije Šerifović, Jovane Pajić, Jakova Jozinovića, Kaje Ostojić i Tamare Milutinović.

- Zašto su fanovi u prvom redu? Pa, zašto bi kolege bile u prvom redu, kolege nek budu u VIP-u, tamo daleko negde, mnogo je lepše da fanovi budu blizu. Treba mi hajp od njih! Da li je neko izostao od kolega jer nije mogao u prvi red? Stvarno me ne zanima - rekla je Senida, koja je na koncertu izvela Stojinu pesmu "Umri".

- Nisam se čula sa Stojom, pevala sam na koncertu njenu pesmu "Umri", mnogo je dobro to prošlo. Znala sam da bi to dobro zvučalo, pripremila sam nešto drugačije za publiku. Pesma je ludilo. Kasno sam se setila da bih mogla da je zovem da bude gost. Na dan koncerta sam poslala bendu pesmu i rekla da je spreme - rekla je Senidah i otkrila da joj je Jakov Jozinović ponudio duet.

- Jakov Jozinović me je kontaktirao za duet. Nismo se još ništa dogovorili, al' biće. Sledeće nedelje je još jedan koncert u Sava Centru, četvrti! Imam energije za sve. Želim da pripremim još nešto posebno za sledeći koncert, ubaciću nešto što nismo imali dosad. Šta je moj najveći adut? Emocija. To što sam smela. Ne bih se menjala ni sa kim - kazala je pevačica.

