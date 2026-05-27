Ovaj glumac je uslikan sa Cecom: Važi za velikog zavodnika, a porekom je sa Sicilije

Društvene mreže su preplavile eksluzivne fotografije koje je Telegraf objavio iz jednog luksuznog beogradskog restorana na kojima folk diva Svetlana Ceca Ražnatović uživa u večeri s jednim od najpoželjnijih muškaraca na svetu.

Dok je Ceca blistala u elegantnom belom izdanju, društvo joj je pravio markantni Italijan koji je svojim izgledom opravdao titulu "zveri". Reč je o Simoneu Suzini, glumcu i modelu koji već godinama pali i žari svetskom javnom scenom.

​Simone Suzina rođen je 1993. godine u Kataniji, na sunčanoj Siciliji. Svoju karijeru započeo je kao model, a zahvaljujući isklesanom telu, prodornim plavim očima i urođenom šarmu, brzo je privukao pažnju modnih giganata. Godinama je bio zaštitno lice i šetao pistama za kultne brendove kao što su Giorgio Armani, Dolce & Gabbana i Guess.

​Ipak, planetarnu slavu i status globalnog seks-simbola donosi mu gluma. Simone je zaludeo žene širom sveta ulogom opasnog i zgodnog Nacha u drugom i trećem nastavku Netflixovog erotskog trilera "365 Days".

Njegova hemija na ekranu i rivalstvo s Mikeleom Moroneom lansirali su ga u sam vrh najtraženijih glumaca današnjice, a uspeh je ponovio i u strastvenoj drami "Heaven in Hell".

Buran ljubavni život

Simoneov ljubavni život oduvek je pod lupom javnosti. Bio je u dugoj vezi s venecuelanskom lepoticom Marianom Rodriguez, a mediji su ga spajali i s bivšom suprugom Vensana Kasela, slavnom manekenkom Tinom Kunaki, s kojom je viđen na Mikonosu.

​Što je radio s Cecom?

​Nakon što su snimljeni u prisnom razgovoru u Beogradu, mreže su se usijale. Iako se nagađalo radi li se o prijateljskoj večeri, poslovnoj saradnji (poput snimanja spota) ili nečemu više, jedno je sigurno - spoj balkanske dive i sicilijanskog zavodnika nikoga nije ostavio ravnodušnim.



