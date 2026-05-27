Milica Todorović najavila tužne! Bila na meti ozbiljne zloupotrebe: Sram vas bilo

Pevačica Milica Todorović nedavno se našla u centru skandala nakon što je njen lik zloupotrebljen od strane nepoznate kompanije radi promocije sumnjivih preparata za mršavljenje. Nakon što je neko vreme ignorisala ovu prevaru, pevačica je nedavno odlučila da stane na put onima koji profitiraju na njenom imenu.

Milica Todorović, koja je poslednjih meseci pod lupom javnosti zbog privatnog života i priča da je otac njenog deteta u braku, bila je vidno besna zbog laži koje se šire na internetu. Kako bi zaštitila sebe i svoje fanove, ona se tada javno oglasila i jasno poručila da će pravdu potražiti na sudu.

"Razne kompanije koje se bave, nemam pojma čime, 'za mršavljenje', iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda... Pustila sam vas jedan mesec da ovo prođe, a sada ću da vas tužim. Sram vas bilo", poručila je Milica.

Napravile iznenađenje ocu svog deteta

Inače, Milica Todorović se nedavno ostvarila kao majka. Ona je svom izabraniku priredila nezaboravnu proslavu povodom rođendana. Daleko od gradske vreve i radoznalih pogleda, par je uživao u potpunoj privatnosti na obodima planine Kosmaj.

- Milica je želela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se videti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nežna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča, rekao je izvor za domaće medije.

Autor: N.B.