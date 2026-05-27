Porodila se Teodora Bjelica: Na svet donela devojčicu, a sada objavila prvu sliku sa bebom (FOTO)

Glumica Teodora Bjelica se porodila i na svet donela devojčicu. Teodora i njen suprug, fudbaler Karlo Muhar, odlučili su da ovaj najintimniji trenutak prvobitno sačuvaju samo za sebe i proslave ga isključivo u krugu bliskih prijatelja, a sada su radosnu vest podelili sa svima.

Naime, Teodora je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz prve šetnje sa svojom naslednicom. Sudeći po objavi, Teodora izgleda lepo i sveže, i očigledno maksimalno uživa u prvim danima majčinstva.

Dolazak bebe kruna je njihove ljubavi, usledivši nakon bajkovitog venčanja koje je takođe bilo isplanirano u strogoj tajnosti.

Iako je vest o prinovi dugo uspela da sakrije od javnosti, kada se saznalo da je u drugom stanju, otkrila je da su ona i njen suprug to dugo priželjkivali:

– Da, istina je! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, radujem se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao. Lep pozdrav i srećni praznici – izjavila je glumica tada.

Teodora je, inače, ćerka glumice Gordane Bjelice udala se u martu pretprošle godine za mlađeg fudbalera Karla Muhara.

Bila u vezi sa Igorom Kojićem.

- Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora sa njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali. Kada je shvatio da nije šala, rekao mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet, kao sa Severinom, pravio svadbu, a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda. Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidelo što se glumica skida bez problema zbog uloge. Međutim, videli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada deluje da su srećni što je na vreme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negde na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega - rekao je tada izvor za medije.

